Новичок «Зенита» Мантуан прокомментировал переход в российский клуб

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб.
«Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке. Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован — сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним.
Слава богу, всё удалось, теперь я — игрок «Зенита». Буду доказывать, что достоин быть здесь. Чувствую себя гораздо лучше, чем несколько дней назад, когда получил травму. Думаю, в ближайшие недели вернусь на поле, чтобы вплотную познакомиться с одноклубниками», — сказал Мантуан в эфире клубного YouTube-канала.
- 19 июля 2022
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