Новичок «Зенита» Мантуан назвал позиции, на которых он может выступать

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, на какой позиции может выступать в петербургском клубе. Он отметил, что в России готов играть на любой позиции.
«Предпочтительнее всего мне играть на левом краю атаки, но как футболист «Зенита» я готов отрабатывать на 100% на любой позиции, где мне скажет главный тренер, — на фланге защиты справа, в центре или слева в нападении. Куда бы ни поставил меня наставник, всюду я буду стараться приносить максимальную пользу.
Но, повторюсь, если говорить о любимой роли — левый крайний нападающий. Хочу выиграть всё! Кубок и чемпионат России — это самые важные задачи для «Зенита», и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть всё, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране. Думаю только об этом — завоевать все возможные трофеи», — сказал Мантуан в эфире клубного YouTube-канала.
- 19 июля 2022
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