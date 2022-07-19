Звезда сборной Нидерландов Лике Мартенс выбыла до конца женского Евро-2022 из-за травмы

Полузащитница «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Лике Мартенс не сможет помочь национальной команде до конца чемпионата Европы — 2022 среди женских сборных из-за травмы, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).



29-летняя футболистка была травмирована до старта турнира, однако успела восстановиться. Мартенс получила новое повреждение стопы во время матча третьего тура группового этапа Евро-2022 со сборной Швейцарии (4:1).



Сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Франции. Встреча состоится 23 июля на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Нидерландская женская национальная команда является действующим чемпионом Европы.

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