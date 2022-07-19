Азербайджанский «Карабах» одержал победу над «Цюрихом» в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них встречались азербайджанский «Карабах» и швейцарский «Цюрих». Победу со счётом 3:2 одержали подопечные Гурбана Гурбанова. Голами в составе кавказского клуба отличились Кади и Ибраима Ваджи (дважды). В составе швейцарцев голами отметились Линдрит Камбери и Мирлинд Криезиу.

В другой игре на поле сошлись литовский «Жальгирис» и шведский «Мальмё». Победу с минимальным счётом одержал прибалтийский клуб — гол на свой счёт записал Фабьен Урега.

Параллельно друг другу противостояли армянский «Пюник» и люксембургский «Дюделанж». В этой игре сильнее оказались игроки люксембуржцев, единственный гол забил Самир Хаджи — он реализовал пенальти.