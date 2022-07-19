Азербайджанский «Карабах» одержал победу над «Цюрихом» в квалификации Лиги чемпионов
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Сегодня, 19 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них встречались азербайджанский «Карабах» и швейцарский «Цюрих». Победу со счётом 3:2 одержали подопечные Гурбана Гурбанова. Голами в составе кавказского клуба отличились Кади и Ибраима Ваджи (дважды). В составе швейцарцев голами отметились Линдрит Камбери и Мирлинд Криезиу.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
19 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Цюрих
Цюрих, Швейцария
1:0 Кади – 17' 2:0 Ваджи – 36' 3:0 Ваджи – 65' 3:1 Камбери – 65' 3:2 Криезиу – 85' (пен)
В другой игре на поле сошлись литовский «Жальгирис» и шведский «Мальмё». Победу с минимальным счётом одержал прибалтийский клуб — гол на свой счёт записал Фабьен Урега.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
19 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
1 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Урега – 49'
Параллельно друг другу противостояли армянский «Пюник» и люксембургский «Дюделанж». В этой игре сильнее оказались игроки люксембуржцев, единственный гол забил Самир Хаджи — он реализовал пенальти.
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