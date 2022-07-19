Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 в преддверии матчей 1/4 финала турнира

Главным фаворитом чемпионата Европы — 2022 после группового этапа турнира является сборная Англии, сообщает The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы английских футболисток в 21,9%. Второй в списке фаворитов стала женская команда Германии (19,7%). На третьем месте — сборная Франции (19%).

Фавориты женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера

Англия — 21,9%

Германия — 19,7%

Франция — 19%

Швеция — 18,6%

Нидерланды — 9,4%

Испания — 7,2%

Бельгия — 2,2%

Австрия — 2%

В четвертьфинале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют следующие пары: Англия — Испания, Германия — Австрия, Швеция — Бельгия, Франция — Нидерланды.



Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.