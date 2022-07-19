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Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 в преддверии матчей 1/4 финала турнира

Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 в преддверии матчей 1/4 финала турнира
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Главным фаворитом чемпионата Европы — 2022 после группового этапа турнира является сборная Англии, сообщает The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы английских футболисток в 21,9%. Второй в списке фаворитов стала женская команда Германии (19,7%). На третьем месте — сборная Франции (19%).

Фавориты женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера

  • Англия — 21,9%
  • Германия — 19,7%
  • Франция — 19%
  • Швеция — 18,6%
  • Нидерланды — 9,4%
  • Испания — 7,2%
  • Бельгия — 2,2%
  • Австрия — 2%

В четвертьфинале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют следующие пары: Англия — Испания, Германия — Австрия, Швеция — Бельгия, Франция — Нидерланды.

Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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