Суперкомпьютер назвал фаворитов женского Евро-2022 в преддверии матчей 1/4 финала турнира
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Главным фаворитом чемпионата Европы — 2022 после группового этапа турнира является сборная Англии, сообщает The Analyst. Суперкомпьютер оценивает вероятность победы английских футболисток в 21,9%. Второй в списке фаворитов стала женская команда Германии (19,7%). На третьем месте — сборная Франции (19%).
Фавориты женского Евро-2022 по версии суперкомпьютера
- Англия — 21,9%
- Германия — 19,7%
- Франция — 19%
- Швеция — 18,6%
- Нидерланды — 9,4%
- Испания — 7,2%
- Бельгия — 2,2%
- Австрия — 2%
В четвертьфинале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют следующие пары: Англия — Испания, Германия — Австрия, Швеция — Бельгия, Франция — Нидерланды.
Чемпионат Европы — 2022 среди женщин продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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