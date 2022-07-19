Новичок «Зенита» Мантуан определился с игровым номером

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан определился с игровым номером. В санкт-петербургском клубе бразилец будет выступать под 31-м номером. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За бразильскую команду полузащитник в 42 матчах забил пять голов и отдал результативную передачу. Густаво, как и вратарь Иван, которого «Зенит» анонсировал сегодня ранее, перешёл в российскую команду на правах аренды взамен форварда Юри Алберто, который проведёт сезон-2022/2023 в «Коринтиансе».

В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.



Ранее бразилец рассказал, на какой позиции может выступать в петербургском клубе. Он отметил, что в России готов играть на любой позиции.