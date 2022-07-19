Чернышов: когда работал в Саудовской Аравии, за мной однажды пришла исламская полиция

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о своей работе в Саудовской Аравии. Российский специалист в 2012–2013 годах возглавлял «Аль-Шолу». Сейчас он тренирует индийский «Мохаммедан».
«На тот момент я уже достаточно долго там проработал, и как-то зашёл в магазин. Все менеджеры и охранники меня знали, я туда заезжал практически каждый день, меня даже выпускали в холл, чтобы я мог посидеть там, если попаду на время молитвы. Однажды ко мне подошёл новый охранник, который меня не знал. Он пытался разговаривать со мной на арабском языке, я не смог ничего понять и ответить.
Он ушёл и вернулся с двумя мощными ребятами с бородами до пояса. Оказалось, что он привёл представителей исламской полиции. Там есть не только обычная полиция, а ещё и исламская – они следят за нравами. Они подумали, что я мусульманин и пропускаю молитву. Хорошо, что это увидел менеджер и помог разобраться в ситуации», — цитирует Чернышова «РБ Спорт».
- 19 июля 2022
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