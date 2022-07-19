Колосков: каким боком медийные команды в Кубке России? Не идиотизм, но плохая идея

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал идею приглашения медийных клубов в турнирную сетку Кубка России. Ранее сообщалось, что любительские команды «Амкал» и 2DROTS могут получить уайлд-кард для участия в розыгрыше Кубка.

«Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея. Нельзя смешивать всё в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям и стремлению некоторых людей прославить себя. Медийные команды должны заниматься своей темой.



Кубок России — одно из старейших соревнований. Слава богу, что к нему сейчас возвращается интерес. Два полуфинала и финал — просто украшение. Каким боком медийные команды в Кубке России? Я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.