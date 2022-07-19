В. Овчинников: «Зенит» может ещё пятерых Иванов привезти — пляж большой

Вице-президент эстонской «Левадии» Валерий Овчинников оценил кадровую политику «Зенита», к которому сегодня присоединились игроки «Коринтианса» Иван Куарежма и Густаво Мантуан.
«Я думаю, двое приехали на одну зарплату — на зарплату того, который уехал из «Зенита». Так можно ещё десяток бразильцев подогнать. На самом деле ситуация опасная. Уедет, например, Клаудиньо — возьмут ещё пятерых Иванов. Пляж большой, понимаете?
Создаётся землячество. Завтра они забастовку устроят — и думай что хочешь. В любой команде такое возможно. Помните, что устроила определённая группа товарищей в сборной Франции, когда та играла на чемпионате мира в ЮАР? Так называемые светлокожие затемнённые. Потом эту команду разогнали. Как бы то же самое не организовали в «Зените» черти бразильские», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».
В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.
- 19 июля 2022
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