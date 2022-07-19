Кински: никогда не видел Онопко злым. Очень уважаю его, он рассудительный и интеллигентный

Бывший чешский вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински рассказал о том, как учил русский язык, а также поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с экс-игроком подмосковного клуба Виктором Онопко.



«Когда я ходил в школу, то у нас был обязательный второй язык. У нас это был русский. Когда я заканчивал школу, у меня проходил выпускной экзамен по русскому языку. Мне попался вопрос про Александра Сергеевича Пушкина, и я на него хорошо ответил. Когда я уже переезжал в Россию, мне было 29 лет. Получается, больше 10 лет у меня не было практики вообще, поэтому в Россию я взял с собой словарь и учебники, после тренировок записывал некоторые слова и учил их. Уже через три подготовительных сбора я стал нормально понимать русский язык. Мне очень помогал наш капитан Витя Онопко.



Я никогда не видел Онопко злым и чтобы он на кого-то кричал. Витя всегда по-хорошему общался с футболистами. Даже если были проблемы, он всегда всё решал спокойно. Я его очень уважаю, он рассудительный и интеллигентный», — приводит слова Кински Metaratings.



Напомним, Кински и Онопко вместе выступали за «Сатурн» с 2004 по 2005 год. На данный момент Онопко занимает посты тренера «Ростова» и национальной команды России. Кински играл в составе «Сатурна» до 2010 года, после чего завершил профессиональную карьеру.