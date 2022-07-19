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Мостовой оценил шансы «Ференцвароша» Черчесова пройти «Слован» в отборе Лиги чемпионов

Мостовой оценил шансы «Ференцвароша» Черчесова пройти «Слован» в отборе Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Ференцвароша» в Лиге чемпионов УЕФА. Главным тренером венгерского клуба является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«В прошлом раунде команда Черчесова победила «Тобол» со счётом 5:1. Считаю, есть хороший шанс пройти «Слован». Да, сейчас уже будет немного другой уровень. Но у Черчесова очень даже неплохая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом». Первая встреча команд состоится завтра, 20 июля, на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия).

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