Экс-врач «Спартака» назвал примерные сроки возвращения Аллера. У того нашли опухоль яичка

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов назвал примерные сроки возвращения в строй нападающего «Боруссии» Себастьена Аллера. У голландца нашли опухоль яичка.

«Желаю Себастьену скорейшего выздоровления. Я не знаю характер опухоли и всех деталей, поэтому могу говорить только в общем. Могу рассуждать в целом, безотносительно Себастьена. Подчеркну, что я не специалист в этой области. В моей практике у футболистов таких случаев не было. Был один случай с сотрудником — с иностранным специалистом. Он успешно выздоровел после вовремя сделанной хирургической операции.



В целом надо понимать, какая эта опухоль — доброкачественная или злокачественная. Насколько я знаю, это довольно редкая патология. Она встречается у мужчин в любом возрасте. Как мне известно, в большинстве случаев она злокачественная. В таком случае это операция плюс комбинированная терапия. При любых видах опухолей потребуется хирургическое вмешательство. При доброкачественной, на мой взгляд, восстановление может составить один, максимум два месяца. А при злокачественной всё зависит от стадии самого процесса и объёма дальнейшей терапии.



На медосмотре при отсутствии жалоб со стороны самого игрока врачи могли просто не обратить внимания на такую специфическую область. Ещё раз хочу пожелать игроку скорейшего выздоровления. На дворе XXI век, уровень современной медицины, к счастью, позволяет бороться даже с такими тяжёлыми состояниями», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Закатченко.