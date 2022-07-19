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Измайлов: лига разбирается в инциденте с фанатом «Рубина», готовим материалы в КДК РФС

Измайлов: лига разбирается в инциденте с фанатом «Рубина», готовим материалы в КДК РФС
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Исполняющий обязанности президента Первой лиги Наиль Измайлов сообщил, что лига разбирается с инцидентом, произошедшим во время матча «Рубин» — «Родина» (2:0).

«Организация матчей была на хорошем уровне, хотя и случились мелкие инциденты. Лига сейчас разбирается в том, что произошло в Казани. Собираем информацию из разных источников: сделали запрос в МВД, изучается видео с камер, которые есть на стадионе, плюс опрашиваются участники событий. Когда будет детализированная картина, передадим материалы в КДК РФС», — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».

Напомним, во время первого тайма встречи на трибунах стадиона в Казани произошла потасовка. В ходе потасовки стюарды, работавшие на арене, сломали палец болельщику. Позже фанату запретили посещать игры в ближайшие полгода за нарушение порядка. В следующем туре «Рубин» сыграет с красноярским «Енисеем».

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