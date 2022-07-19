Медведев подтвердил, что «Зенит» подпишет новый контракт с Венделом
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о продлении контракта с полузащитником Венделом. Ранее сообщалось, что бразилец заключит с клубом новое соглашение до 2027 года.
«Собираемся продлить контракт. Сейчас в переговорах», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.
Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
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