Медведев подтвердил, что «Зенит» подпишет новый контракт с Венделом

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о продлении контракта с полузащитником Венделом. Ранее сообщалось, что бразилец заключит с клубом новое соглашение до 2027 года.

«Собираемся продлить контракт. Сейчас в переговорах», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.



Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.