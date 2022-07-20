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Бабаев — о трансферах: надеемся, скоро сможем порадовать фанатов хорошими новостями

Бабаев — о трансферах: надеемся, скоро сможем порадовать фанатов хорошими новостями
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах московского ЦСКА на трансферном рынке.

«Работа ведётся круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления. Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами. Тем не менее есть очень серьёзные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями», — цитирует Бабаева Sport24.

Напомним, в текущее трансферное окно стан красно-синих покинули полузащитники Чидера Эджуке и Яка Бийол. Нигериец перебрался в «Герту», а словенец – в «Удинезе». Защитник Хёрдур Магнуссон перешёл в греческий «Панатинаикос».

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