Мостовой: иногда думаешь: может, тоже голым пробежаться по Тверской, набрать подписчиков

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о происходящем в социальных сетях. Экс-футболист остался в недоумении от способов набора подписчиков на различных интернет-платформах.
«Может быть, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? «Спартак» всё разжигает, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя. До Нового года был удивлён, что происходит в социальных сетях. Кто-то кого-то матом обложил — и у него 5 млн подписчиков! Рассказывают какую-то дичь и этим хвастаются. Моему поколению это непонятно. Хотя иногда думаешь: может, тоже раздеться и голым пробежаться по Тверской, набрать аудиторию?» — приводит слова Мостового RT на русском.
Напомним, Мостовой завершил карьеру в 2005 году. Он выступал за такие иностранные клубы, как «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Всего на его счету 505 матчей в различных лигах, в которых он отметился 140 забитыми мячами и 26 результативными передачами.
Мостовой отреагировал на назначение в «Спартак» Абаскаля:
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