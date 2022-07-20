Пауло Дибала наблюдал за игрой «Ромы» со «Спортингом» в футболке римского клуба

28-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала, чей переход в «Рому» на правах свободного агента должен быть завершён уже в ближайшее время, наблюдал за игрой римского клуба в товарищеском матче с лиссабонским «Спортингом» (3:2).

Примечательно, что футболист находился на трибунах уже в футболке «Ромы», хотя о переходе официально объявлено не было.

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет контракт до лета 2025 года. Ключевым фактором в вопросе перехода футболиста стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, который выстраивается клубом. Сейчас все документы находятся на стадии оформления.

Дибала уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

Пауло играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах, с 2015 года.

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