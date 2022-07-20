Левандовски – девятый обладатель «Золотой бутсы» в составе «Барселоны»

Польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», стал девятым обладателем «Золотой бутсы» в истории каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Речь о футболистах, которые когда-либо становились лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Клуб отмечает, что ранее обладателями «Золотой бутсы» становились австриец Ханс Кранкль, болгарин Христо Стоичков, бразилец Роналдо, швед Хенрик Ларссон, француз Тьерри Анри, уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси.
Интересно, что «Барселона» причисляет к этому списку и Хуана Антонио Пицци, однако тот с 31 голом в составе «Тенерифе» в сезоне-1995/96 выиграл бомбардирскую гонку чемпионата Испании. Всеевропейская же «Золотая бутса» в период с 1992 по 1996 годы официально не вручалась.
Роберт Левандовски в прошлом сезоне забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги, а суммарно во всех турнирах – 50 голов в 46 играх за «Баварию». Всего же за мюнхенский клуб у него 344 точных удара в 375 официальных встречах.
- 20 июля 2022
-
02:31
-
02:21
-
02:13
-
02:13
-
01:59
-
01:46
-
01:16
-
01:16
-
00:59
-
00:59
-
00:51
-
00:36
-
00:26
-
00:10
- 19 июля 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:47
-
23:42
-
23:27
-
23:13
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:33
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:00