Левандовски – девятый обладатель «Золотой бутсы» в составе «Барселоны»

Польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший из «Баварии» в «Барселону», стал девятым обладателем «Золотой бутсы» в истории каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.



Речь о футболистах, которые когда-либо становились лучшим бомбардиром национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Клуб отмечает, что ранее обладателями «Золотой бутсы» становились австриец Ханс Кранкль, болгарин Христо Стоичков, бразилец Роналдо, швед Хенрик Ларссон, француз Тьерри Анри, уругваец Луис Суарес и аргентинец Лионель Месси.



Интересно, что «Барселона» причисляет к этому списку и Хуана Антонио Пицци, однако тот с 31 голом в составе «Тенерифе» в сезоне-1995/96 выиграл бомбардирскую гонку чемпионата Испании. Всеевропейская же «Золотая бутса» в период с 1992 по 1996 годы официально не вручалась.



Роберт Левандовски в прошлом сезоне забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги, а суммарно во всех турнирах – 50 голов в 46 играх за «Баварию». Всего же за мюнхенский клуб у него 344 точных удара в 375 официальных встречах.