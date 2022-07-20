Кессье и Рафинья в стартовом составе «Барселоны» на товарищеский матч с «Интер Майами»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на товарищескую встречу с американским «Интер Майами», которая состоится сегодня, в ночь на среду, 20 июля, на стадионе «DRV PNK Stadium» во Флориде (США). Начало матча запланировано на 3:00 мск.

«Барселона»: тер Штеген, Серджино Дест, Андреас Кристенсен, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде, Нико Гонсалес, Педри, Франк Кессье, Рафинья, Ансу Фати, Пьер-Эмерик Обамеянг.

В резерве: Иньяки Пенья, Арнау Теньяс, Рональд Араухо, Серджио, Усман Дембеле, Мемфис Депай, Жорди Альба, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Алекс Кольядо, Пабло Торре, Эз Абде, Гави.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

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