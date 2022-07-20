Луческу перед ЛЧ: у «Динамо» не было места базирования, мы путешествовали по Европе

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче».



«Насколько непросто было готовить команду к Лиге чемпионов без практики в чемпионате? Довольно сложно. У нас не было постоянного места базирования, наоборот – мы путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура. Он был очень важен, поскольку мы таким образом могли сплотить беженцев из Украины, чтобы они могли на трибунах стадионов ощутить себя частью семьи. Могу лишь поблагодарить своих подопечных, которые играли ради Украины. Также пытались в этих поединках давать равноценную практику футболистам, чтобы они подошли к матчам с «Фенербахче» в хороших кондициях. Это было непросто, поскольку многие ребята выступали за национальные сборные до 15 июня. Им был нужен отдых, после чего они присоединились к нам на тренировочном сборе. Три матча нам понадобилось, чтобы привести ребят к общему знаменателю, и два осталось для целенаправленной подготовки. Считаю, что сейчас команда находится в хорошей форме», – приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».



Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» – «Динамо» состоится в польской Лодзи 20 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.