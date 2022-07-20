Мостовой: жена Федуна постоянно комментирует происходящее. Правильно, должен быть хайп

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну, а также оценил активность Заремы Салиховой в соцсетях.
«Был период до чемпионства, когда многие обвиняли Леонида Федуна в неудачах команды. Говорили, что только с его уходом у команды начнёт получаться. Я же спрашивал: а чем он не устраивает? Платит вовремя и неплохо, стадион построил. Единственное, поначалу он часто давал интервью. Но потом понял, стал меньше общаться с журналистами, и команда потихонечку пошла в гору. Но он много сделал для «Спартака». Сейчас другая проблема: его жена постоянно комментирует происходящее. Но это особенности сегодняшнего мира. Должен быть хайп, хотя многие думают, что именно в этом проблема. Я же считаю, что правильно высказываться, хотя я и не со всеми словами согласен», – цитирует Мостового RT на русском.
Напомним, Александр Мостовой – двукратный чемпион СССР с московским «Спартаком» (1987, 1989). Всего за столичный клуб он провёл 142 игры и забил 48 голов. Больше матчей в карьере он сыграл только за испанскую «Сельту» в период с 1996 по 2004 год. Также за рубежом Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».
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