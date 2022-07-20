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Наставник «Боруссии» Терзич: новость об Аллере шокировала. Желаем скорейшего выздоровления

Наставник «Боруссии» Терзич: новость об Аллере шокировала. Желаем скорейшего выздоровления
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал информацию о диагнозе Себастьяна Аллера и публично поддержал нападающего.

«До этого момента мы провели очень хорошую неделю в Бад-Рагаце, довольно интенсивно работали. А потом пришла эта новость, которая была совершенно неожиданной и шокировала всех нас. Я лично узнал об этом за 30 минут до нашего отправления на контрольный матч с «Валенсией». Конечно, было непросто переключиться и снова думать о прессинге, результативности и тактике. Мы хотели провести игру с максимальным профессионализмом, поэтому команду проинформировали только после матча. Мы скрестили пальцы за Аллера и всю его семью. Желаем скорейшего выздоровления», – приводит слова Терзича немецкий Sky Sport.

Напомним, 6 июля «Боруссия» объявила о подписании форварда Себастьяна Аллера, который взял освободившийся после ухода Холанда в «Манчестер Сити» 9-й номер. В течение предсезонной подготовки в Швейцарии у ивуарийца появились болевые ощущения, а в ходе углублённого медицинского обследования у футболиста была обнаружена опухоль яичка.

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