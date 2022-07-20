Стало известно, кто в «Манчестер Сити» взял 7-й номер после ухода Стерлинга

Крайний защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу забрал себе 7-й игровой номер, освободившийся после трансфера Рахима Стерлинга в «Челси». Об этом сообщил официальный сайт манчестерского клуба.



Ранее португалец Канселу в течение трёх сезонов играл за «Манчестер Сити» под 27-м номером. После перехода из «Ювентуса» он провёл за «горожан» уже 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 17 результативными передачами.

Фото: mancity.com

Семёрка – любимая цифра правого защитника. В своё время Жоау выступал за португальскую «Бенфику» с числом 70 на спине, а затем ему доставался 7-й номер в испанской «Валенсии» и итальянском «Интере». В «Сити» до Рахима Стерлинга под 7-м номером играли такие футболисты, как Георгий Кинкладзе, Даррен Хакерби, Робби Фаулер, Стивен Айрлэнд, Джеймс Милнер и другие.