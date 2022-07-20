«Барселона» разгромила 6:0 американский «Интер Майами». У Рафиньи – гол в дебютной игре

В Форт-Лодердейле (США) на стадионе «DRV PNK Stadium» состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

В составе сине-гранатовых отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, проводивший первую игру после перехода из «Лидс Юнайтед», Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. Отметим, что Рафинья отметился также и ассистентским дублем.

Уже в ночь на воскресенье, 24 июля, «Барселона» в рамках американского турне проведёт товарищеский матч с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант». Начало игры – 6:00 мск.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Левандовски приветствует игроков «Барселоны»: