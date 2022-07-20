Александр Мостовой: постоянно думаю о работе в футболе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что постоянно думает о работе в футболе и ждёт предложений.



«Постоянно думаю о работе в футболе. Мой телефон все знают. Я его не менял много лет. Он включён 24 часа в сутки. Хотя нет, сейчас стал иногда отключать (Смеётся.). Мне недавно во время одного интервью сказали, что я, наверное, многого хочу. Почему? А другие, которые перебегают из команды в команду, не хотят? Мне нужно только нормальное отношение, поскольку, по моему мнению, я это заслужил, как и многие другие ребята. Не прошу, чтобы меня носили на руках, я такой же простой человек, как и все. Но в футболе я провёл всю свою жизнь и готов, хочу и имею право говорить о нём», — приводит слова Мостового RT.



Напомним, Мостовой завершил карьеру в 2005 году. Он выступал за такие иностранные клубы, как «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Всего на его счету 505 матчей в различных лигах, в которых он отметился 140 забитыми мячами и 26 результативными передачами.