Мостовой: раньше на футбольном матче была одна камера, а сейчас миллион

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение по поводу восприятия футбола зрителями.

«Безусловно, по сравнению с тем, что было 50 лет назад, он (футбол. — Прим. «Чемпионата») изменился. Смотришь сейчас старые кадры: человек замахнулся, и пять игроков побежали непонятно куда, в сторону. Но мы застали времена, когда выступали Йохан Круифф, Диего Марадона, и это совсем другое дело. Здесь вопрос восприятия происходящего. Раньше на матче была одна камера, а сейчас их миллион, и можно посмотреть одно и то же действие со всех ракурсов. Сам футбол изменился, но качество игроков в те времена и сейчас примерно такое же. Всегда были хорошие, сильные, слабые, глупые… тупые, дурные. Да-да, и такие встречались.

Но если сравнить какие-то нормативы — как я бежал 60 м, условно, за семь секунд, так и сегодня никто не преодолеет дистанцию значительно быстрее», — цитирует Мостового RT.