Мостовой: когда игроки ходят по полю, то сказывается антураж стадиона из 80-90-х

Бывший хавбек московского «Спартака» и национальной сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение касательного того, как телевизионная картинка влияет на восприятие футбола болельщиками.



«Хорошие футболисты были всегда. Но большую роль ещё играет картинка. Даже в нашем чемпионате посмотришь, например, «Динамо» на «ВТБ Арене», а затем включишь матч «Арсенала» из Тулы. Кто-нибудь спросит: «А что они ходят-то по полю?» Просто сказывается антураж стадиона из 80-90-х», — цитирует Мостового RT.

Напомним, Мостовой завершил карьеру в 2005 году. Он выступал за такие иностранные клубы, как «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Всего на его счету 505 матчей в различных лигах, в которых он отметился 140 забитыми мячами и 26 результативными передачами.