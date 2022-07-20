Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, зачем ведёт свой телеграм-канал.
«Он у меня давно был, просто я им не пользовался. Года три назад, когда мы открыли академию в Кратове, пришлось создать страницы. Тогда просто Telegram особо не использовали. Теперь стало наоборот. Не скажу, что я сильно вовлечён в процесс, слежу со стороны, но это необходимость. Иногда видишь некоторые комментарии относительно спорта, особенно футбола, и волосы встают дыбом. Хочется как-то отреагировать, и я делаю это. Знаю, что многим не нравится, но не меньше людей и поддерживают. Словом, почему нет? Ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Мостового RT.
Напомним, Мостовой завершил карьеру в 2005 году. Он выступал за такие иностранные клубы, как «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Всего на его счету 505 матчей в различных лигах, в которых он отметился 140 забитыми мячами и 26 результативными передачами.
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