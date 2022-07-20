Родри высказал мнение, что Лига чемпионов — это вопрос времени для «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри выразил мнение, что клубу по силам победить в Лиге чемпионов.

«Самые титулованные клубы мира, например «Бавария» или мадридский «Реал», являются постоянными участниками полуфиналов и финалов Лиги чемпионов. Но они же не побеждают каждый год, хотя доходят до финальных стадий. Наш клуб теперь тоже постоянный участник, так что я думаю, что однажды мы победим в этом турнире», — цитирует Mail Sport футболиста.

Напомним, последние два года подопечные Хосепа Гвардиолы доходили до полуфинала главного европейского клубного турнира. Однако в обоих случаях английский клуб уступал своему оппоненту по сумме двух матчей и не участвовал в финале. В минувшем сезоне «Сити» вылетел от «Реала», а в сезоне-2020/2021 от «Челси».