Родри высказал мнение, что Лига чемпионов — это вопрос времени для «Манчестер Сити»
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Хавбек «Манчестер Сити» Родри выразил мнение, что клубу по силам победить в Лиге чемпионов.
«Самые титулованные клубы мира, например «Бавария» или мадридский «Реал», являются постоянными участниками полуфиналов и финалов Лиги чемпионов. Но они же не побеждают каждый год, хотя доходят до финальных стадий. Наш клуб теперь тоже постоянный участник, так что я думаю, что однажды мы победим в этом турнире», — цитирует Mail Sport футболиста.
Напомним, последние два года подопечные Хосепа Гвардиолы доходили до полуфинала главного европейского клубного турнира. Однако в обоих случаях английский клуб уступал своему оппоненту по сумме двух матчей и не участвовал в финале. В минувшем сезоне «Сити» вылетел от «Реала», а в сезоне-2020/2021 от «Челси».
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