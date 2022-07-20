Могучих упустила золото, Левандовски официально в «Барселоне». Главное к утру

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих упустила золото в прыжках в высоту на ЧМ-2022, польский нападающий Роберт Левандовски официально перешёл в «Барселону», капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв высказался по поводу ситуации голкипера сборной России Ивана Федотова, которого призвали на военную службу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Австралийка Паттерсон — чемпионка мира в прыжках в высоту. Украинка Могучих — вторая.

2. «Барселона» объявила о трансфере Левандовского. Сумма отступных — € 500 млн.

3. Капитан сборной России по хоккею высказался о ситуации Федотова, призванного на службу.

4. В. Овчинников: «Зенит» может ещё пятерых Иванов привезти — пляж большой.

5. Нагельсман: «Барселона» — единственный клуб без денег, который покупает любых игроков.

6. В Международной федерации хоккея считают, что время для контактов с Россией ещё не пришло.

7. «Барселона» разгромила 6:0 американский «Интер Майами». У Рафиньи — гол в дебютной игре.

8. Инсайдер: бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза возглавит турнир UFC 279.

9. «Не тот парень, которого можно ударить». Деанджело впервые рассказал о драке с Георгиевым.

10. Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе Неймара в «Манчестер Сити».