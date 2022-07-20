Тамаз Топурия перешёл из «Ростова» в «Спартак-Нальчик»
Поделиться
Российский полузащитник Тамаз Топурия перешёл из «Ростова» в «Спартак-Нальчик», сообщает пресс-служба ростовского клуба.
«Мы желаем Тамазу успешного продолжения карьеры», – гласит пресс-служба «Ростова».
В прошлом сезоне за основную команду «Ростова» Топурия так и не сыграл. Всего он провёл на поле шесть матчей. Четыре игры он сыграл во Второй лиге, где суммарно был на поле 22 минуты и не смог сделать ни одного результативного действия. Также на его счету две встречи в МФЛ, где он успел отдать один голевой пас и заработать одну жёлтую карточку.
Единственный матч в карьере Топурии в РПЛ был в сезоне-2019/2020. Тогда он в составе «Ростова» отыграл 60 минут и получил жёлтую карточку. Больше за основную команду он так и не сыграл.
Новость по темеСын Александра Гацкана стал игроком «Ростова»
Комментарии
- 20 июля 2022
-
10:18
-
10:11
-
09:45
-
09:41
-
09:41
-
09:23
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
07:38
-
07:29
-
06:53
-
06:45
-
05:48
-
05:41
-
05:28
-
05:09
-
04:49
-
04:43
-
04:27
-
04:23
-
04:09
-
04:08
-
03:49
-
03:34
-
03:27
-
03:19
-
02:59
-
02:49
Партнерский контент