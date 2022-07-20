Российский полузащитник Тамаз Топурия перешёл из «Ростова» в «Спартак-Нальчик», сообщает пресс-служба ростовского клуба.



«Мы желаем Тамазу успешного продолжения карьеры», – гласит пресс-служба «Ростова».



В прошлом сезоне за основную команду «Ростова» Топурия так и не сыграл. Всего он провёл на поле шесть матчей. Четыре игры он сыграл во Второй лиге, где суммарно был на поле 22 минуты и не смог сделать ни одного результативного действия. Также на его счету две встречи в МФЛ, где он успел отдать один голевой пас и заработать одну жёлтую карточку.



Единственный матч в карьере Топурии в РПЛ был в сезоне-2019/2020. Тогда он в составе «Ростова» отыграл 60 минут и получил жёлтую карточку. Больше за основную команду он так и не сыграл.

Новость по теме Сын Александра Гацкана стал игроком «Ростова»