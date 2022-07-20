Футболистка сборной Марокко не поняла, что её гол вывел команду в финал Кубка Африки

В полуфинальном матче женского Кубка африканских наций Марокко — Нигерия произошёл курьёзный момент.
После ничьей в основное время встречи (1:1) команды провели серию пенальти. Первые 11-метровые удары реализовали обе команды. Позже нигерийская футболистка не смогла поразить ворота сборной Марокко, что дало хозяйкам турнира преимущество. Марокканки реализовали следующие три пенальти. Решающий 11-метровый удар исполнила нападающая «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Марокко Розелла Аянэ. Футболистка уверенно отправила мяч в сетку ворот нигерийской команды и обернулась, чтобы направиться к средней линии. Лишь увидев бурную реакцию партнёрш по команде и болельщиков на трибунах, Аянэ поняла, что забила гол, который вывел марокканскую сборную в финал турнира впервые в истории.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале CAF TV. Права на видео принадлежат CAF.
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