Конте: хочу, чтобы команды в матчах с «Тоттенхэмом» не были напуганы, но волновались

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Он назвал свою главную цель на турнир. Кроме того, специалист отметил, что рассчитывает создать команду, которую будут опасаться соперники.
«Моя цель — постараться быть конкурентоспособным. Хочу, чтобы другие команды в матчах с «Тоттенхэмом» не были напуганы, но при этом волновались. Думаю, что у нас молодая команда. У нас есть много игроков, которые могут играть за «Тоттенхэм» в течение трёх или четырёх лет. Мы пытаемся создать прочный фундамент на будущее, шаг за шагом совершенствоваться и бороться за что-то важное», — цитирует Конте Daily Mail.
Напомним, Антонио Конте стал главным тренером «шпор» осенью 2021 года. В прошлом сезоне команда завершила розыгрыш на четвёртом месте.
- 20 июля 2022
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