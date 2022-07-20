Министр спорта Башкортостана: риска исчезновения «Уфы» нет

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов заявил, что на данный момент нет риска прекращения существования «Уфы». Он отметил, что проблем с финансированием клуба не возникнет.
«Есть ли риск того, что клуб в ближайшем будущем может прекратить своё существование? Такого риска нет. Республика Башкортостан с момента основания «Уфы» является основным партнёром клуба, который ежегодно обеспечивает его финансирование. Такая практика продолжится. Каких-то рисков недофинансирования сегодня мы не видим.
Футбол в Республике Башкортостан — один из приоритетных видов, более того, это один из самых массовых видов спорта в республике. На данный момент футболом в Башкортостане занимаются больше 63 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. «Уфа» — вершина футбольной системы республики», — цитирует Хабибова «РИА Новости».
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