Сутормин: «Химки» убаюкали «Зенит». Намерены реабилитироваться в игре с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о планах команды на матч второго тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов», а также высказался о взаимоотношениях с бразильскими футболистами команды.



«Соперник хороший, в первом матче они победили. У нас состояние тоже хорошее, готовимся к матчу и намерены реабилитироваться за прошлый матч. В прошлой игре «Химки» нас убаюкали, после чего мы получили щелчок по носу.



Я уже привычно чувствую себя на позиции правого защитника. Понятно, что есть ошибки, но я стараюсь их минимизировать.



Проблем с бразильцами у нас нет, мы — дружная команда, все общаемся между собой, у нас хорошие отношения. Главное, чтобы легионеры были хорошими футболистами, которые приносили пользу команде», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

Матч второго тура РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 июля на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.