Семак: 100 побед — всего лишь красивая цифра. Хотел поблагодарить за это команду и клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал достижение отметки в 100 побед на посту наставника клуба из Санкт-Петербурга.
«100 побед — всего лишь красивая цифра. В любом случае эти победы — заслуга команды, я бы хотел ещё раз поблагодарить за это достижение всю команду и весь клуб», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, 9 июля санкт-петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России – 2022 разгромил московский «Спартак» со счётом 4:0. Эта победа стала юбилейной для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Сергей Семак руководит «Зенитом» с мая 2018 года, когда перешёл из «Уфы». За время его работы санкт-петербургский клуб четырежды выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Суперкубка страны, а также один раз выигрывал Кубок.
- 20 июля 2022
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