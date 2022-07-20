Семак: у нас не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о появлении ещё двух бразильских футболистов в клубе из Санкт-Петербурга. Он рассказал о готовности новичков к предстоящим матчам команды.
«У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может.
Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию. В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.
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