Семак: у нас не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о появлении ещё двух бразильских футболистов в клубе из Санкт-Петербурга. Он рассказал о готовности новичков к предстоящим матчам команды.



«У нас команда, а не бандитская группировка, ни о какой бразильской банде речи быть не может.



Иван в принципе готов — ему нужно только войти в режим, с Мантуаном ситуация сложнее, непонятно, сколько времени потребуется на его реабилитацию. В любом случае это очень хорошие футболисты, которые смогут создать необходимую конкуренцию на их позициях», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



В настоящий момент Густаво Мантуан восстанавливается после травмы колена, полученной в матче за «Коринтианс». Его возвращение в строй ожидается в конце августа.

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