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«Ему ещё нужно время». Уолкер — об игре Холанда

«Ему ещё нужно время». Уолкер — об игре Холанда
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Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказал мнение о новичке «горожан» нападающем Эрлинге Холанде.

«Эрлинг выглядит сильно, мощно. Если он продолжит делать то, что делал в Дортмунде, и сможет адаптироваться к Премьер-лиге, то будет замечательно. Мы понимаем, что это сложно, и всего лишь несколько игроков показывают свой уровень сразу после перехода в новый клуб. Холанду ещё нужно время, но мы поможем ему адаптироваться к лиге», — приводит слова Уолкера Sky Sports Premier League.

Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отличившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

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