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Гаджиев пожелал удачи Черчесову в матче со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов

Гаджиев пожелал удачи Черчесову в матче со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов
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Российский специалист Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Слован», который состоится сегодня, 20 июля.

«Думаю, «Ференцварош» и «Слован» — команды примерно одного уровня. Не могу похвастаться тем, что хорошо знаю последние события, в каком состоянии находятся. От этого много зависит.

В целом, результат может быть любой. Хочется пожелать удачи Черчесову. Это российский тренер, за своих болеем. Смог выправить ситуацию. Стартовали они весной не очень в своём чемпионате, тем не менее провели концовку хорошо и выиграли чемпионат. Хочется пожелать ему удачи в этой игре», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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