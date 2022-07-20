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Кирилл Левников обслужит матч «Краснодар» — «Спартак» во 2-м туре РПЛ

Кирилл Левников обслужит матч «Краснодар» — «Спартак» во 2-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

22 июля (пятница)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Максим Ковалёв; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Оренбург» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Серей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

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