Кавазашвили: Черчесов и «Ференцварош» обыграют «Слован». Венгерский футбол очень сильный

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Слован», который состоится сегодня, 20 июля.
«Могу пожелать нашему дорогому другу Станиславу Черчесову победы над «Слованом». Мы знаем, что венгерский футбол по своему содержанию и стилю очень сильный. Думаю, Черчесов и «Ференцварош» обыграют «Слован».
В следующих раундах могут попасться команды из топ-чемпионатов? Здорово! Биться надо. Не знаю, выйдет ли «Ференцварош» в Лигу чемпионов под руководством Станислава Саламовича, но предварительные матчи покажут содержательные игры. Черчесов может завести команду и привести её к победе», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 июля 2022
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