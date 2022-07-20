«Второе-третье место». Жоаозиньо — о задаче, поставленной перед «Сочи» на новый сезон

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о целях клуба на сезон-2022/2023.
«Сейчас, после второго места, от нас требуют повторить. Поставили цель находиться в зоне медалей. Так что мы будем работать на это.
Чемпионство? Это уже мы ставим перед собой такие задачи. Будем бороться и стараться в каждой игре. Сказали: «Второе-третье место». Но наша миссия и реальная задача — стать чемпионами. Понятно, что будет сложно. Но всё возможно в этой жизни, пока мы живём. Сейчас сложно говорить, будем ли мы чемпионами или нет. Будем работать, как в прошлом сезоне, и будем надеяться на положительный результат в каждой игре и в конце сезона», — приводит слова Жоаозиньо «Комсомольская правда».
Напомним, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» обыграл московское «Торпедо». Игра прошла на стадионе «Сатурн» в Раменском и завершилась со счётом 3:1 в пользу сочинской команды. В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с ЦСКА.
- 20 июля 2022
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