Стало известно, у каких клубов «Динамо» выиграло борьбу за Роберто Фернандеса
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«Динамо» выиграло борьбу за защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса у «Боки Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Браги», «Эспаньола» и новичка Ла Лиги «Альмерии». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.
«Альмерия» купила молодого перспективного бразильца Кайку и выпала из гонки за Фернандеса.
Президент «Гуарани» озвучивал, что хочет выручить не менее € 4 млн за футболиста.
«Динамо» было наиболее конкретным и сумело договориться о трансфере, опередив остальные клубы», — добавил источник «Чемпионата».
Роберто Фернандес является воспитанником «Гуарани». К 22 годам Фернандес успел провести за клуб 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.
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