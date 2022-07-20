Стало известно, у каких клубов «Динамо» выиграло борьбу за Роберто Фернандеса

«Динамо» выиграло борьбу за защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса у «Боки Хуниорс», «Атлетико Минейро», «Браги», «Эспаньола» и новичка Ла Лиги «Альмерии». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.



«Альмерия» купила молодого перспективного бразильца Кайку и выпала из гонки за Фернандеса.



Президент «Гуарани» озвучивал, что хочет выручить не менее € 4 млн за футболиста.



«Динамо» было наиболее конкретным и сумело договориться о трансфере, опередив остальные клубы», — добавил источник «Чемпионата».



Роберто Фернандес является воспитанником «Гуарани». К 22 годам Фернандес успел провести за клуб 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.

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