Пауло Дибала подписал контракт с «Ромой»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала перешёл в «Рому» на правах свободного агента. Клуб опубликовал фотографию аргентинца на своей странице в «Твиттере».

Ключевым фактором в вопросе перехода футболиста стал главный тренер «Ромы» португалец Жозе Моуриньо, позвонивший игроку и рассказавший о проекте, который выстраивается клубом.

Футболист подписал контракт до июня 2025 года, в котором прописан пункт об отступных, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В составе туринского клуба аргентинец выступал с 2015 года, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера», «Наполи», а также несколько клубов Англии.