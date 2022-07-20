Радченко: вряд ли Оздоев сможет уехать в сильные европейские чемпионаты, но это вызов

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова экс-полузащитника санкт-петербургского клуба Магомеда Оздоева. Хавбек ранее заявил, что его приоритет — выступление за европейский клуб.
«Оздоев очень неплохо играл за «Зенит», был игроком основного состава. К сожалению, те травмы, которые у него были, не дали в последний год набрать те кондиции, в которых он был раньше. Магомед был игроком сборной.
Понятно, что вряд ли он может уехать в какие-нибудь сильные европейские страны, чемпионаты. Попробовать себя на европейском уровне… Пусть это будет даже первый дивизион. Почему бы и нет? Нужно попробовать вкус европейского футбола. Это вызов. Если такие предложения есть, нужно пожелать Магомеду удачи», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 20 июля 2022
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