Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей

РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей
Комментарии

Российская Премьер-Лига подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Лига требует с вещателя 13 млн рублей. Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля. Дата первого заседания ещё не назначена.

По информации источника, латиноамериканский филиал GOL TV перестал платить деньги за трансляции. Именно с этим и связаны требования Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Российская Премьер-Лига стартовала в минувшие выходные. Матчи второго тура состоятся с 22 по 24 июля. Открывает его программу матч, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов» (22 июля, 20:00 мск). Последними на поле выйдут «Ахмат» и «Факел», а также «Локомотив» и «Ростов» (24 июля, 20:00 мск).

Шесть легионеров-«возвращенцев» попали в заявку на тур РПЛ. Но от них никакого толка Шесть легионеров-«возвращенцев» попали в заявку на тур РПЛ. Но от них никакого толка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022