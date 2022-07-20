РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей

Российская Премьер-Лига подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Лига требует с вещателя 13 млн рублей. Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля. Дата первого заседания ещё не назначена.



По информации источника, латиноамериканский филиал GOL TV перестал платить деньги за трансляции. Именно с этим и связаны требования Российской Премьер-Лиги.



Напомним, Российская Премьер-Лига стартовала в минувшие выходные. Матчи второго тура состоятся с 22 по 24 июля. Открывает его программу матч, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов» (22 июля, 20:00 мск). Последними на поле выйдут «Ахмат» и «Факел», а также «Локомотив» и «Ростов» (24 июля, 20:00 мск).