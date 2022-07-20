Рахим Стерлинг дебютирует за «Челси» в товарищеском матче с «Шарлотт»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг дебютирует за свою новую команду в предсезонном товарищеском матче с американским клубом «Шарлотт», который состоится в четверг, 21 июля.

«Стерлинг абсолютно готов к игре. Он выйдет на поле. Я рад этому. Ему не терпится сыграть свой первый матч», — приводит слова главного тренера «Челси» Томаса Тухеля издание The Sun.

Товарищеский матч между «Шарлотт» и «Челси» состоится в четверг, 21 июля. Игра начнётся в 2:30 мск. Матч пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина, США).

Напомним, ранее Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в «Челси». Соглашение 27-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитано на пять лет. За время, проведённое в «Манчестер Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи.