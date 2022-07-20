Учёные РАН определят точную дату основания «Локомотива»

В «Локомотиве» рассказали, по какой причине было отменено празднование столетия «Локомотива» 23 июля 2022 года. В пресс-службе сообщили, что учёные РАН определят точную дату основания клуба.
«Во время подготовки книги о «Локомотиве» известный историк железнодорожного спорта Евгений Алексеев обнаружил, что 23 июля 1922 года не является документально подтверждённой датой основания клуба-предшественника — «Казанки». Вследствие этого празднование столетия было отложено и был начат процесс по подготовке исследования архивов с целью определения достоверной даты.
Дата основания «Локомотива» для истинных болельщиков такая же важная, как дата собственного дня рождения или своих детей. С осознанием этого и с целью провести процесс максимально компетентно и прозрачно для каждого «железнодорожника» мы создали рабочую группу из представителей РЖД, руководства «Локомотива», двух болельщиков со стажем и двух учёных РАН Журавлёва Сергея Владимировича и Павлова Дмитрия Борисовича. Важным критерием при отборе болельщиков и учёных являлось то, что они не имели никакой связи с клубом и участвовали на безвозмездной основе.
Представители РЖД и руководства «Локомотива» инициировали работу по изучению материалов и будут принимать итоговый результат. Учёные из РАН, имеющие богатый опыт в подобных исследованиях, займутся изучением архивных документов. А болельщикам мы предложили наблюдательную функцию, они будут следить, чтобы процесс был прозрачным, а результат — бесспорным. Такой подход отвечает значимости задачи и соответствует одному из важнейших условий всей работы — доверие со стороны самого ценного актива клуба, его болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
- 20 июля 2022
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