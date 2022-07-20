Женская сборная Швеции сообщила о вспышке коронавируса перед плей-офф Евро-2022

В женской сборной Швеции зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.



Результаты тестов на коронавирус футболисток Ханны Глас и Эммы Кульберг оказались положительными. Ещё три игрока сборной Швеции, а именно Юнна Андерссон, Дженнифер Фальк и Ханна Беннисон пропустили тренировку, которая прошла сегодня, 20 июля, из-за лёгких симптомов заболевания. В течение дня футболистки пройдут тестирование на COVID-19.



Сборная Швеции сыграет в 1/4 финала женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 22 июля на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Чемпионат Европы — 2022 среди женских команд продлится до 31 июля. Действующие чемпионки Европы — женская сборная Нидерландов.

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