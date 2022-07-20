Женская сборная Швеции сообщила о вспышке коронавируса перед плей-офф Евро-2022

В женской сборной Швеции зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.
Результаты тестов на коронавирус футболисток Ханны Глас и Эммы Кульберг оказались положительными. Ещё три игрока сборной Швеции, а именно Юнна Андерссон, Дженнифер Фальк и Ханна Беннисон пропустили тренировку, которая прошла сегодня, 20 июля, из-за лёгких симптомов заболевания. В течение дня футболистки пройдут тестирование на COVID-19.
Сборная Швеции сыграет в 1/4 финала женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Бельгии. Встреча состоится 22 июля на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Чемпионат Европы — 2022 среди женских команд продлится до 31 июля. Действующие чемпионки Европы — женская сборная Нидерландов.
- 20 июля 2022
-
14:45
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:10
-
14:06
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:53
-
12:35
-
12:34
-
12:21
-
12:18
-
12:09
-
11:51
-
11:46
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:23
-
11:14
-
11:13
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:41
-
10:41