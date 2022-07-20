Михайло Баньяц стал игроком «Краснодара»

Полузащитник сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Михайло Баньяц успешно прошёл медобследование в «Краснодаре», сообщает пресс-служба российского клуба. Сразу после этого футболист подписал с «быками» контракт до конца июня 2026 года.



Ранее «Краснодар» оформил трансфер Михайло Баньяца из «ТСЦ Бачки Тополы». Теперь все формальности урегулированы, и 23-летний полузащитник вошёл в состав чёрно-зелёных. За российский клуб он будет выступать под 14-м номером.



В профессиональном футболе Баньяц дебютировал 7 мая 2017-го в составе «Инджии». За три года провёл за этот сербский клуб 54 матча и забил шесть мячей.



В июле 2020-го стал игроком «ТСЦ Бачки Тополы», где сразу закрепился в роли игрока основной обоймы. За год до этого «ТСЦ Бачка Топола» впервые в истории пробилась в сербскую Суперлигу, и Михайло Баньяц помог команде закрепиться в элитной лиге в её втором сезоне на высшем уровне.

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